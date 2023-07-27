موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الولايات المتحدة

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن موعد كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد فى الولايات المتحدة.

والتشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ريال مدريد في الولايات المتحدة:

تير شتيجن؛ كوندي، أراوخو، جارسيا، بالدي؛ كيسي، روميو، دي يونج؛ ديمبيلي، ليفاندوفسكي، فاتي

أما التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد أمام برشلونة:

كورتوا؛ كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي؛ كروس وتشواميني وفالفيردي؛ بيلينجهام، خوسيلو، فينيسيوس جونيور

ويلتقي نادي برشلونة ضد ريال مدريد، في مباراة ودية بولاية تكساس الأمريكية، في الثانية عشرة صباح الأحد المقبل، مساء يوم السبت، وذلك في الودية الثانية للنادي الكتالوني بعد الخسارة من أرسنال 5-3.

كما نجح ريال مدريد في الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزى بنتيجة 2-0.

نجم ريال مدريد مطلوب في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن أحد أندية الدوري السعودي يرغب في التعاقد مع الدومينيكاني ماريانو دياز في الميركاتو الصيفي الحالي عبر صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد دياز مع ناديه السابق ريال مدريد.

وأكدت التقارير الصحفية أن دياز البالغ من العمر 29 عامًا لا يُفكر حاليًا في اللعب في الدوري السعودي، حيث يرغب في مواصلة المنافسة في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى وينتظر وصول عرض مُناسب يُلبي طموحاته الاقتصادية والرياضية، ولفتت التقارير أن دياز انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في 2011 وتم تصعيده للفريق الأول في 2016 قبل أن يرحل في 2017 وينضم إلى أولمبيك ليون الفرنسي وبعد موسم واحد فقط عاد إلى الملكي مرة أخرى ولكنه لم يتمكن من إثبات قدراته معه.