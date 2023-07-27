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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أول تعليق لـ مصطفي كامل نقيب الموسقيين بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت

مصطفي كامل
مصطفي كامل

علق الفنان مصطفى كامل  نقيب المهن الموسيقية في مصرعن قرار إلغاء حفل ترافيس سكوب، الذي كان مقررًا إقامته الجمعة الـ 28 يوليو الجاري أمام أهرامات الجيزة.

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وأعرب كامل عن سعادته بالقرار قائلا: "انتصار للحق والقيم والعادات والتقاليد"، مضيفًا في بوست عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لم ولن نكون أبدًا ضد تنشيط السياحة، ولم ولن نمنع أيًا من مظاهر الاحتفالات الفنية بكافة ألوانها وتنوعاتها الموسيقية ما دامت لا تمثل قلقًا وخوفًا على التكوين الفكري والعقائدي لأبنائنا من الشباب المصري".

واستكمل نقيب الموسقيين حديثه قائلا: "قمت بأداء واجبي تجاه أبناء وطني بعد ما لمسته من مخاوف وقلق وغيره على عاداتنا وتقاليدنا، استمعت وشاهدت كل الفيديوهات الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان القرار هو الانحياز التام لآراء ووجهات النظر المحترمة، ورميت وراء ظهري آراء كل الأصوات القبيحة وأصحاب الفكر الشيطاني والأقلام رخيصة السعر والهدف، والمعروف هويتها وانتماءاتها غير المستحبة والمكروهة عند العبد وعند الرب".

 

واختتم كلامه : "أوضحنا موقفنا كاملًا ومبررًا تبريرًا منطقيًا وعقلانيًا وتركنا الأمر لله أولًا وأخيرًا ثم لأولي الأمر الأمناء على مستقبل هذا الوطن الحبيب، شكرًا لكافة جهات الأمن بوطني الحبيب مصر على قراءة المخاوف التي نادينا بها، تحيا بلادي بالقيم والمبادئ والاحترام".

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر بشكل رسمي

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت قرر إلغاء حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت بشكل رسمي، والذي كان سيقام، في 28 يوليو الحالي، أمام أهرامات الجيزة.

وقالت الشركة المنظمة لحفل "سكوت"، في بيان لها، إنه قد أُلغي رغم الجهود الجبارة لإحيائه، مشيرة إلى أن مشاكل الإنتاج المعقدة أدت إلى عدم إمكانية إقامة الحفل.

وأضافت الشركة في بيانها أنه سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء.

ويأتي القرار بعدما طلبت محكمة قضائية، يوم الإثنين الماضي، باستخراج إفادة من اللجنة العليا الدائمة لتنظيم المهرجانات والكرنفالات؛ للتأكد مما إذا كانت الشركة المنظمة للحفل قد تقدمت بطلب للحصول على تصريح إقامة حفل ترافيس سكوت.

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