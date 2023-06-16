مصطفى كامل: ثقة كبيرة من أساتذتى وزملائى.. وسنواصل مشوار التطوير والتطهير من الفساد

بعد فوزه بمقعد نقيب المهن الموسيقية بالتزكية

فى مفاجأة من العيار الثقيل تم تنصيب المطرب مصطفى كامل نقيباً للمهن الموسيقية لفترة جديدة حتى عام 2027.

بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات التى كان من المقرر إجراؤها فى الأول من أغسطس العام الجارى 2023، ولكن كانت المفاجأة هى عدم ترشح أى منافس للمطرب مصطفى كامل على مقعد نقيب المهن الموسيقية، وهو ما جعل اللجنة القضائية المشرفة على تلقى طلبات الترشح للانتخابات، إعلان فوز مصطفى كامل بمقعد نقيب المهن الموسيقية لفترة جديدة.

حالة كبيرة من الفرح والسعادة سيطرت على الجمعية العمومية للموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة باستمرار المطرب مصطفى كامل على مقعد النقيب، بعد ان نجح النقيب فى عودة الهدوء والاستقرار الى أروقة النقابة بعد غياب سنوات ظلت خلالها المهن الموسيقية على صفيح ساخن، والأهم هو تحقيق أيضاً العديد من الإنجازات التى تمثلت فى وضع ضوابط وقيود للحفاظ على الذوق العام والتخلص من الفساد داخل النقابة، بالإضافة الى حقوق وخدمات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

فى هذا السياق، تحدث الفنان مصطفى كامل بعد إعلان فوزه بمقعد النقيب وقال: أشكر كل زملائى فى النقابة والجمعية العمومية للموسيقيين على ثقتهم الكبيرة فى والتى تمثلت فى عدم ترشح أى منهم لمنصب النقيب، بالرغم من وجود قامات فنية كبيرة تصلح لهذا المنصب، فهذه ثقة كبيرة ومسئولية كبيرة فى عنقى سأواصل العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ عليها وضمان حقوق الجمعية العمومية.

وأضاف: لأول مرة فى تاريخ النقابة يفوز فنان بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالتزكية، وهذا دعم كبير من زملائى وأساتذتى الذين تلقيت منهم اتصالات هاتفية كثيرة خلال الأيام الماضية، أبدوا خلالها رغبتهم فى استمرارى واستمرار الطريق الذى بدأناه جميعاً منذ عدة أشهر لتطهير نقابتنا والحفاظ عليها.

وتابع حديثه قائلاً: لن أسمح بتواجد أى فساد داخل النقابة أو ضياع حقوق أعضاء الجمعية العمومية على يد فاسد، فأنا هنا تاركاً أعمالى ومشاريعى الفنية من أجل الحفاظ على حقوق الموسيقيين، فمن حق كل موسيقى أن يجد نقابته دعماً وسنداً كبيراً له فى كل أوقات المحن.

وعن عمله فى الفترة القادمة داخل النقابة، قال: مستمر فى محاولة الارتقاء بالموارد المالية للنقابة وزيادة معاشات الأعضاء، صحيح نجحنا فى زيادتها خلال الفترة الماضية، ولكن سنحاول تحسينها أيضاً وزيادتها خلال الفترة القادمة.

وعن رؤيته للوضع على ساحة الغناء، قال: أشعر بقلق من الاتجاه لموضوع الذكاء الاصطناعى، ولن نسمح بتشويه تاريخنا وعمالقتنا الكبار ووضع أصواتهم على كلمات وأغان لا ترقى لمستوى هوية مصر وثقافتها الغنائية والموسيقية.