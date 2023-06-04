منير الوسيمي يكشف حقيقة خلافه مع مصطفى كامل (فيديو)

قال الموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الأسبق، حصل على منصب النقيب في انتخابات عام 2010 باكتساح والجميع كان سعيد، معقبا: “قدمت خدمات رهيبة لأعضاء النقابة خلال فترة ولايتي”.

توليت نقابة الموسيقيين في فترة صعبة

وأضاف الموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،:"توليت نقابة الموسيقيين في فترة صعبة وحدثت فترة الفوضى في 2011"، معقبا: "اشتريت 9 شقق سكنية في المحافظات ونشرت النقابة في جميع أقاليم مصر".

وعن أزمته مع النقيب الحالي مصطفى كامل، قال منير الوسيمي: "أول بيان أصدرته في أزمة المطرب مصطفى كامل تصورت أنني عايز أخدم الناس، وقولت في البيان أنني سأترشح في النقابة الفترة المقبلة، لقيت ناس طالعة تشتم فيا، ولما جمعت الناس دي لقيت كان ليهم مشاكل في النقابة وأنا لست سبب فيها".

وتابع وسيم السويسي: "لقيت شتيمة رهيبة ليا، بالرغم من أنني قولت نريد انتخابات نزيهة ونظيفة"، موضحا: "سحبت نفسي من الانتخابات لأن أنا ليا تاريخ وفن كبير، وأنا لا أبحث عن كرسي، لكن أنا فكرت أني أخدم الناس".

لم أجرح مصطفى كامل بكلمة

وأكد الموسيقار منير الوسيمي، نقيب الموسيقيين الأسبق،: "أنا مجيتش ناحية الفنان مصطفى كامل بشتيمة ولا بكلام وحش، ونبهت في البيانات التي أصدرتها عن ذلك، ولم أجرحه بأي كلمة".

وانتقد الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، الموسيقار منير الوسيمي بسسب هجومه على الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال الفترة الأخيرة، وتوجيه عدة اتهامات له.

وقال الدكتور محمد عبدالله : " فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.، معقبا: منير الوسيمي يدعى أنه حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن الموسيقار منير الوسيمي يستهدف الترويج لحملته الانتخابية على حساب سمعة وشرف الفنان مصطفى كامل، مشيرا إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

وهاجم الموسيقار منير الوسيمي أن الفنان هاني شاكر ، قائلا: أثناء الفترة التي كان فيها نقيبا للموسيقيين لم يضف شيئا يذكر، و"مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت"، وكان بعيدا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضى منذ عام 2011 حتي هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفي كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

و كشف منير الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال خوضه الانتخابات، ورد لأول مرة على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.