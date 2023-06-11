قرار عاجل من مصطفى كامل لأصحاب المعاشات بنقابة الموسيقيين

قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، صرف المعاشات بالزيادة الجديدة للمرة الثالثة والتي وصلت إلى 30%، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

قرار مصطفى كامل

ويأتى قرار مصطفى كامل تزامنًا مع قرب انتخابات نقابة المهن الموسيقية.

كله كدب

وكان طرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على يوتيوب والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته وألحانه وتوزيع خالد عرفة.

مصطفى كامل

وكان قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إنه خلال 7 شهور عمل في النقابة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة زادت معاش 3 مرات متتالية وهذا لم يحدث في تاريخ النقابات، إضافة إلى وجود 120 مليون جنيه في النقابة.

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تعرضت للتشويه من قبل الموسيقار منير الوسيمي:

وأضاف مصطفى كامل خلال حواره ببرنامج آخر النهار والمذاع على فضائية النهار، مساء اليوم السبت، إنه تعرض للتشويه من قبل الموسيقار منير الوسيمي خلال تصريحاته على إحدى القنوات الفضائية، معقبًا: “دعم الموسيقار منير الوسيمي لي في الانتخابات لا يسعدني، لأنه من أجل المساومة وليس دعمًا شريفًا”.

وأشار مصطفى كامل إلى أن منير الوسيمي طلب منه ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية، وعندما عرض الأمر على مجلس النقابة "ضحكوا"، لأن هناك الموسيقار عمر خيرت وهاني فرحات وياسر عبدالرحمن وأسماء ضخمة جدًا تفوق "الوسيمي".

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وتابع مصطفى كامل: "لن أترشح لانتخابات الموسيقيين لو ظلت الإهانات التي اتعرض لها، لأن أنا راجل محترم وشريف ومش باخد مرتب من النقابة عشان اتعرض لهذا الضغط".

مداخلة مصطفى كامل

وانتقد الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، الموسيقار منير الوسيمي بسبب هجومه على الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال الفترة الأخيرة، وتوجيه اتهامات عدة له.

الموسيقار منير الوسيمي اتهم مصطفى كامل بسرقة لحن أغنية الحب الحقيقي:

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم فوجئنا أيضًا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيًا للدفاع عن حقه، معقبًا: منير الوسيمي يدعى أنه حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وأضاف أن الموسيقار منير الوسيمي يستهدف الترويج لحملته الانتخابية على حساب سمعة وشرف الفنان مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

وكان الموسيقار منير الوسيمي صرح أن الفنان هاني شاكر، قائلًا: "أثناء الفترة التي كان فيها نقيبًا للموسيقيين لم يضف شيئًا يذكر، و"مكنش فاضي للنقابة وكان قاعد في البيت"، وكان بعيدًا عن المشاكل التي يعاني منها الأعضاء لأنه كان مشغولًا بأعماله الفنية سواء داخل أو خارج البلاد.

وأضاف أن نقابة المهن الموسيقية تشهد فوضى منذ عام 2011 حتى هذه الفترة ومن وجهة نظري الشخصية أن مصطفى كامل اهتم ببعض التفاصيل وليس بأكملها.

وكشف منير الوسيمي، تفاصيل جديدة عن انتخابات نقابة الموسيقيين المقبلة، وهل يمكن أن يترشح، ومن سيدعمه حال خوضه الانتخابات، ورد للمرة الأولى على الاتهامات الموجهة إليه، بوجود شبهات فساد أثناء رئاسته نقابة الموسيقيين.

وأكد الموسيقار الكبير منير الوسيمي أن المطربة شيرين عبدالوهاب تلقائية ومليئة بالطرب والإحساس، أما أنغام فهى تعتمد على توظيف عقلها قبل إحساسها ولكن في النهاية لا اختلاف على موهبتها.

وقال الوسيمي إن شيرين عبدالوهاب تحتاج أن تسيطر على تصرفاتها ولكن لا أحد يختلف على موهبتها الثقيلة فأنا ألقبها بأم كلثوم صوت الشرق.