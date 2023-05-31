مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه "كله كدب"

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه، وتحمل اسم “كله كدب”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "كله كدب" من كلمات والحان مصطفى كامل وتوزيع خالد عرفة.

وكان قد روج مؤخرا الفنان مصطفى كامل لأغنية "كله كدب"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: إحنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول على الطيبين دول ناس عبيطة.. انتظروا قريبًا أغنية كله كدب.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:



وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.