القبض على المتهمين بالتعدي على صديقهما بالضرب وطعنه حتى الموت

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باستقبال أحد المستشفيات لجثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم).

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى ، وآخر) وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم.. وعقب التأكد من صحة أقوالهما تم تحديد المتهمين وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بأنه عقب إكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالإستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه وإصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة).. وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

ومن جهة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر البودر بالقاهرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة البودر المخدر بقصد الإتجار بها متخذين من أستوديو تصوير كائن بدائرة القسم "مستأجر لأحدهم" مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

اتخاذ الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال تواجدهم داخل الاستوديو المشار إليه وعُثر بداخله على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 1 كيلو جرام – كميات من المواد المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى - ميزان حساس – 2 سلاح أبيض " مطواة " - 6 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بدائرة القسم، وباقى المضبوطات لتصنيع مادة البودر المخدر، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.