غداً.. ضعف المياه بالادوار العليا بمدينة دار السلام بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن مدينة دار السلام، وذلك يوم الإثنين الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣ فى تمام الساعة السادسة صباحاً، وحتى العاشرة من صباح نفس اليوم، ولمدة ٤ ساعات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم القيام باعمال تطهير وصيانة بئر التوزيع الخاص بمحطة مياه أولاد سالم السطحية .

وأوضح حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.