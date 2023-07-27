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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قبول 9 تظلمات وتقنين 53 طلبًا على الأراضي الزراعية

اللجنة العليا للبت
اللجنة العليا للبت ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الاجتماع رقم (117) للجنة العليا للبت فى طلبات التقنين على أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ  بلال حبش نائب المحافظ اللواء حازم عزت السكرتير العام، أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة  مسئولى الأمانة الفنية  الاستثمار ورؤساء المدن والتنفيذيين أعضاء اللجنة.

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تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائى والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدى، وتم قبول 9 تظلمات والموافقة على  46 طلبًا جديد+7 إعادات عرض ليصل إجمالى الطلبات التى تمت الموافقة عليها إلى 4426 طلبًا، فيما بلغ إجمالى العقود المُحررة  3005  2348عقد مباني+  657عقد زراعة فى حين يجرى حاليًّا البت فى باقى الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

 شددَّ المحافظ على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة  والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقى إجراءات التقنين.

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الجريدة الورقية