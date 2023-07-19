محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدلهانس

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنبي سويف، مركز الفشن ضمن برنامجه الميداني لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ،لمتابعة الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل وذلك لسرعة توفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتفقد المحافظ مستجدات وسير الأعمال بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بدلهانس ، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة 12 فدانا تقدر بنحو 300 مليون جنيه حيث استمع المحافظ لعرض موجز عن مكونات المحطة ومراحل والجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع الذي يخدم جميع قرى غرب بحر اليوسفي.

ووجه المحافظ مسؤولي الهيئة باطلاعه أولا بأول عن الموقف التنفيذي ومعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تسريع وتير العمل والالتزام بالتوقيتات المحددة، ومكلفا رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع مؤكداً أن ملف الصرف الصحى له أولوية كبيرة في خطة عمل المحافظة والذي يتم العمل فيها من خلال عدد من البدائل لتوصيل الخدمة للقرى المحرومة وذلك في إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد الخدمة للمناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية.

رافق المحافظ خلال الزيارة النائب طه الناظر عضو مجلس النواب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن المهندس عامر عبد الحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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