حريق هائل بمحل أدوات كهربائية يلتهم طابقين من عقار بفيصل

التهم حريق هائل بمحل أدوات كهربائية وامتد للطابق الأول والثانى من العقار بمنطقة فيصل، دون وقوع إصابات، وتكافح قوات الحماية بالجيزة لإخماده.

نشبت النيران داخل المحل بالطابق الأرضى من العقار وامتدت سريعًا لطابقين من العقار، وتمكَّن رجال الإطفاء من محاصرة النيران ومنع امتداده لمخزن أنابيب مجاور.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بمحل أدوات كهربائية بجوار مخزن أنابيب بشارع مصطفى المصري من شارع فيصل، وانتقلت الأجهزة الامنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف، ويكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

فى سياق منفصل قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لسائق توك توك لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة أبوزعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية.

عدلت هيئة المحكمة، القيد والوصف الخاص بالقضية من توجيه اتهام القتل العمد للمتهم، إلى كونها ضربًا أفضي للموت، نظرًا لما تقدم به دفاع المتهم، وعدم ثبوت سبق الإصرار والترصد من قبل المتهم ضد المجني عليها.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23392 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2513 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 21 يوليو لعام 2022، قام "نور إع"، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم أبو زعبل مركز الخانكة، بقتل زوجته المجني عليها "هايدي ط ع"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن صفعها على وجهها فسقطت أرضًا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من النسيج القماش حتى انقطعت أنفاسها، قاصدًا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

تابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم أحرز أداة قطعة قماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.