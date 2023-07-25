"إخلاص في العمل وسيرة حسنة".. اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية، حركة تنقلات الشرطة، وقرر الإبقاء على اللواء هشام أبوالنصر مساعدا لوزير الداخلية لأمن الجيزة.

السيرة الذاتية للواءهشام أبوالنصر

منذ تولى اللواء هشام أبوالنصر منصب مدير أمن الجيزة، عام 2022 خلفًا للواء علاء فاروق، وهناك حالة من الحب والتعاون بين المواطنين وأقسام الشرطة، ومدون بجميع الأقسام “مأمور الشرطة في استقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة”.

وتقلد اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة، عدة مناصب منها مدير أمن مطروح، ونائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام"حكمدار قطاع شرق" وشغل ايضًا منصب مساعد مدير أمن القاهرة للشئون المالية، ومدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بالقاهرة.

حركة تنقلات الداخلية

لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام .

لواء / محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن .

لواء / أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد .

لواء / محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا .

لواء / شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

لواء / هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة .

لواء مهندس /أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

لواء / محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا.

لواء / محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة .

لواء / خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية .

لواء دكتور / محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث .

لواء دكتور / محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .

لواء / محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء .

لواء / وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط .

لواء / جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة .

لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر .

لواء / مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا .

لواء / إيهاب أحمد إبراهيم عطيه – مدير أمن كفر الشيخ .

لواء / حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس.

لواء / منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان.

لواء / هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية

لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرا