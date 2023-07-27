"رايحة المصيف مع آية".. آخر مكالمة لضحية غدر صديقتها بطنطا

قال المحامى أحمد الخولى دفاع المجنى عليها "فرح"ضحية غدر صديقتها بطنطا، فى تصريحاته "للوفد" أن المتهمة "آية" كانت دائمة التردد على المجنى عليها وأنهما أصدقاء مقربين جدًا، وأن الضحية قالت لخالتها"رايحة المصيف مع آية" واختفت فى اليوم التالى وأغلق هاتفها المحمول.

فرح وآية أصدقاء مقربين

أكد الخولى: أن المتهمة والقتيلة أصدقاء مقربين جدًا بمثابة أشقاء، وأنهما كانا يتبادلان الملابس مع بعضهما، وأن المتهمة كانت دائمة التردد على "فرح" وكانت تقضى أيام بشقة المجنى عليها.

المتهمة كانت تساعد المجنى عليها فى رعاية جدتها

وأضاف أن المتهمة لم يستدل على أهليتها ولا أحد يعلم ما أن كانت هاربة منهم أم لا، هى استأجرت شقة بقرية فى طنطا، ونشأت بينهما صداقة وقبل وفاة جدتها وأثناء فترة مرضها كانت المتهمة تقيم مع فرح لتساعدها فى رعاية جدتها المريضة، وظلت معها فترة بعد وفاة جدتها، وكانت فرح أيضًا تترد على شقة المتهمة.

وأشار إلى أن المجنى عليها قالت لخالتها قبل الحادث قالت أنها ذاهبة للمصيف مع صديقتها "آية"، ثم اختفت وأغلق هاتفها المحمول، وبعد ذلك اتضح أنها قُتلت وأن وراء الجريمة أقرب صديقة لها والتى مثلت بجثتها، بمساعدة صديق المهتمة.

وأضاف أن المجنى عليها كانت تقيم بمفردها بشقة جدتها بعد وفاتها ودخول والدتها السجن، وأن والديها منفصلين ووالدها لم يستدل على مكانه حتى الآن، وأن المتهمة كانت أقرب صديقة ليها بحسب اعترفاتها أمام النيابة وأنها استدرجاتها لشقتها ونشبت بينهما مشاجرة قامت على إثرها المتهمة بطعنها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وجلست مع جثتها 3 أيام، ثم استعانت بصديقها الذى أحضر لها بنزين وأشعل النيران بالجثة، ثم قاما بإطفائها خشية احتراق الشقة، وقطعوا جسدها بسطور، فى محاولة منهما لإخفاء جريمتهما، وألقوها بعد مول طنطا، وعثر عليها عامل النظافة وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية بطنطا.

وتابع المتهمان نزعت منهما الإنسانية والرحمة ويستحقا الإعدام شنقًا فى ميدان عام ليكونا عبرة لمن يعتبر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة تبين من التحريات أنها فتاة بالصف الثانى الثانوى تدعى "فرح عزب" 18 عامًا، توفيت إثر طعنات على يد صديقتها "آية" التى استدرجتها لشقتها وقتلتها بسبب خلافات بينهما.

تم القبض على المتهمة وشريكها واعترفوا أمام النيابة، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.