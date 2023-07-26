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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

محامى ضحية صديقتها بطنطا لـ"الوفد": المجنى عليها كانت تقيم بمفردها بشقة جدتها

الطالبة فرح المجني
الطالبة فرح المجني عليها

كشف أحمد الخولى، محامى المجنى عليها "فرح.م" صاحبة الـ 18 عامًا، التى دفعت حياتها ثمنًا لغدر صديقتها "آية" التى استدرجتها وأنهت حياتها، أن المجنى عليها كانت تقيم بشقة جدتها بمفردها، بعد سجن والدتها. 

 

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وأكد الخولى فى حواره "للوفد" أن والدى المجنى عليها منفصلين وأن والدتها مسجونه بسجن طنطا، ووالدها لم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

أحمد الخولى محامى المجنى عليها

 

ونفى الخولى ما تداولته مواقع الأخبار والسوشيال ميديا، ان سبب القتل والخلافات التى دفعت المتهمة لارتكاب الجريمة علاقاتها بشاب، نفى تمامًا، وأكد أن سبب القتل خلافات لم تذكر سببها المتهمة وانها اعترفت والشاب بارتكاب الجريمة.
 

وأضاف أن المجنى عليها كانت تقيم بمفردها بشقة جدتها بعد وفاتها ودخول والدتها السجن، وأن المتهمة كان أقرب صديقة ليها بحسب أعترفاتها أمام النيابة وانها استدرجاتها لشقتها وقتلتها وساعدها فى التخلص من الجثة شاب اخر، بعدما استدرجتها لشقتها وسددت لها عدة طعنات، وأشعلت النيران بجثة المجنى عليها، بمساعدة شاب، ثم قاما بإطفائها خشية احتراق الشقة، وقطعوا جسدها بسطور، فى محاولة منهما لإخفاء جريمتهما، والقوها بعد مول طنطا، وعثر عليها عامل النظافة وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية بطنطا. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الغربية، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة تبين من التحريات أنها فتاة بالصف الثانى الثانوى تدعى  "فرح عزب" 18 عامًا، توفيت أثر طعنات على يد صديقتها "اية" التى استدرجتها لشقتها وقتلتها بسبب خلافات بينهما.

 

تم القبض على المتهمة وشريكها واعترفوا أمام النيابة، التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.


 

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