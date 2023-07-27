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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعثات مصر بالخارج تحتفل بالعيد القومي

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

احتفلت بعثات مصر في الخارج بالعيد القومي المصري، والذي يوافق الـ23 من يوليو من كل عام.

 يأتى احتفال هذا العام للذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، التي سجلت يومًا خالدًا وعلامة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ونموذجًا يحتذى به للدول الإفريقية والعربية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية للتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال، وإلهامًا للشعوب لتحقيق آمالها وطموحاتها في الحرية والتنمية والعدالة.

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 قد أقامت بعثات مصر بالخارج حفلات استقبال للاحتفال بهذه المناسبة، وحرص كبار المسئولين والمجتمع الدبلوماسي والشخصيات المؤثرة والإعلاميين وأعضاء دوائر صنع القرار وممثلي الجالية المصرية بدول الاعتماد على المشاركة بها وتقديم التهنئة لسفرائنا بهذه المناسبة.

 

ثورة 23 يوليو:

 من جانبهم، حرص سفراء مصر بالخارج على إلقاء كلمات تعكس الأهمية الكبرى لثورة ٢٣ يوليو في تاريخ مصر المعاصر، كما تضمنت استعراضًا وافيًا لأوجه التطور والتحديث كافة الذي تشهده مصر على مدار السنوات الماضية على الأصعدة كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية والتنموية أو الاجتماعية أو الثقافية، فضلًا عن استعرض أهم ملامح العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الاعتماد. 

كما شهدت المناسبة تقديم عدد من الفرق الفنية لمقتطفات غنائية متنوعة من الأغاني الوطنية والتراثية، وإقامة معارض فنية، والتي لاقت صدى طيبًا لدى الحضور من المصريين والأجانب.

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