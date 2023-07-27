ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية "كفيف"

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة مئوية 46.63٪، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس.

وإليكم المراكز الخمس الأوائل للقسم الأدبي كفيف:-

وتصدر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي ( مكفوفين) الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار، معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية، بنسبة 93.33%.

الثاني: بلال محمد جمعة، معهد أبو مندور بكفر الشيخ، بنسبة 92.22%.

الثالث: أحمد مقتدى صابر، معهد كامل عودة الخاص بالجيزة، بنسبة 91.27%.

الرابع: أية محمد عجور، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بنسبة 90.16%.

الخامس: منة الله محمد أحمد، معهد فتيات الشقر ببني سويف، بنسبة 90%.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

تُمكن بوابة الأزهر الالكترونية جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من الحصول على النتيجة برقم الجلوس، وفق ضوابط محدودة وخطوات محددة مسبقًا.

وتبدأ بوابة الأزهر الالكترونية في بث النتيجة لطلاب بعد الاعتماد الرسمي من قبل ادارة الأزهر الشريف، وذلك بعد رفع النتائج من قبل ادارة التكنولجيا والمعلومات بجامعة الأزهر.



طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

الدخول على بوابة الأزهر الالكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي

اختيار الشهادة الثانوية الأزهرية

ادخال رقم الجلوس

ادخال الرقم السري

الضغط على متابعة

الحصول على النتيجة

يمكنك طباعة النتيجة



رابط بوابة الأزهر الالكترونية

ويعتمد الطلاب على بوابة الأزهر الالكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، وأبرز ما يتطلع الطلاب لمعرفته في الساعات القليلة الماضية، هو رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وذلك من أجل الحصول على النتيجة فور اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

ونقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال الضغط هنــــــا، حتى يكون الطلاب مستعدين للحصول على النتيجة فور الاعتماد الرسمي من قبل الأزهر الشريف والمقرر له فى الثانية عشر من ظهر اليوم.