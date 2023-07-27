عاجل
مدبولي عن تخفيف الأحمال: نستهلك 129 مليون م3 من الغاز والمازوت وقت الذروة (شاهد) رئيس الوزراء يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء (شاهد)
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

مرصد الأزهر ينظم جانبا من النشاط الترفيهي على هامش المعسكر التثقيفي للوافدين

المعسكر التثقيفي
المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين

نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على هامش المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين المقام بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 22 حتى 27 يوليو الجاري، عدد من الأنشطة الترفيهية بمدينة بورسعيد، شملت زيارة حديقة المسلة، ومنطقة المحافظة، وشارع طرح البحر، ومقر هيئة قناة السويس، ومدينة بورفؤاد.

txt

مرصد الأزهر يحذر من التجاهل والتحقير وتصغير الأفعال والأقوال للأبناء

txt

مرصد الأزهر يحدِّد سمات سفراء الأزهر ويحيي قضية القدس في نفوسهم

يأتي ذلك بالإضاقة إلى الذهاب إلى أحد شواطئ المدينة؛ حيث أعرب الطلاب المشاركون بالمعسكر عن سعادتهم بكون المعسكر يجمع بين الجانبيْن؛ التثقيفي، والترفيهي، بما يزيد من سبل التآلف، والاندماج بين المشاركين في المعسكر من مختلف الجنسيات بعضهم البعض.

مرصد الأزهر يطلق الدورة الثانية من المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين بحضور طلاب يمثلون (١٥) جنسية

والجدير بالذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أطلق الدورة الثانية من المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين بحضور طلاب يمثلون (١٥) جنسية؛ بهدف إعداد جيل من سفراء الأزهر الذي يحملون رسالة الأزهر الوسطية، وفكره المعتدل، وتأهيلهم لتفنيد مزاعم التنظيمات المتطرفة، وتقديم يد العون لبلدانهم، والإسهام في بناء مجتمعات آمنة خالية من العنف، والتعصب.

مواد متعلقة

فضل المصافحة في الشرع وبيان ثوابها

حكم عمل الوليمة بالأفراح والقدر المجزئ في ذلك

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

ترجمة خطبة الجمعة القادمة إلى 16 لغة

فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين

مرصد الأزهر يحذر من التجاهل والتحقير وتصغير الأفعال والأقوال للأبناء

انطلاق معسكر الدعوة الإلكترونية الثاني بالإسكندرية

أمين البحوث الإسلامية: النصوص الشرعية ليست قوالب

الجريدة الورقية