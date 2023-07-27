مرصد الأزهر ينظم جانبا من النشاط الترفيهي على هامش المعسكر التثقيفي للوافدين

نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على هامش المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين المقام بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 22 حتى 27 يوليو الجاري، عدد من الأنشطة الترفيهية بمدينة بورسعيد، شملت زيارة حديقة المسلة، ومنطقة المحافظة، وشارع طرح البحر، ومقر هيئة قناة السويس، ومدينة بورفؤاد.

يأتي ذلك بالإضاقة إلى الذهاب إلى أحد شواطئ المدينة؛ حيث أعرب الطلاب المشاركون بالمعسكر عن سعادتهم بكون المعسكر يجمع بين الجانبيْن؛ التثقيفي، والترفيهي، بما يزيد من سبل التآلف، والاندماج بين المشاركين في المعسكر من مختلف الجنسيات بعضهم البعض.

مرصد الأزهر يطلق الدورة الثانية من المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين بحضور طلاب يمثلون (١٥) جنسية

والجدير بالذكر أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أطلق الدورة الثانية من المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين بحضور طلاب يمثلون (١٥) جنسية؛ بهدف إعداد جيل من سفراء الأزهر الذي يحملون رسالة الأزهر الوسطية، وفكره المعتدل، وتأهيلهم لتفنيد مزاعم التنظيمات المتطرفة، وتقديم يد العون لبلدانهم، والإسهام في بناء مجتمعات آمنة خالية من العنف، والتعصب.