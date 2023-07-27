ميتا تشهد أفضل ربع منذ 2021 رغم خسارة Metaverse

شهدت ميتا Meta للتو أفضل ربع لها منذ عام 2021، حتى مع استمرارها في خسارة مبالغ ضخمة من المال على metaverse. في الواقع، قالت الشركة إنها تتوقع خسارة المزيد من الأموال على جهودها في العام المقبل.

خسر Reality Labs، قسم Meta الذي يشرف على مشاريع الواقع الافتراضي والمعزز، 3.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 وحقق إيرادات بقيمة 276 مليون دولار فقط، وفقًا لتقرير أرباح الشركة الأخير. وقالت الشركة، مرة أخرى، إنها تتوقع تسارع إنفاقها العكسي.

قالت المديرة المالية سوزان لي إن شركة Meta تتوقع أن تزيد خسائر Reality Labs بشكل ملموس مقارنة بالعام الماضي، عندما خسرت أكثر من 13 مليار دولار في هذه الجهود.

حاول مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، التقليل من أهمية الخسائر. وقال خلال مكالمة أرباح الشركة نظل ملتزمين تمامًا برؤية metaverse. عندما تم الضغط عليه للحصول على مزيد من التفاصيل حول الإنفاق العكسي للشركة، أشار إلى سماعة الرأس Quest 3 القادمة، والتي قال إنها ستطلق في حدث Meta’s Connect في سبتمبر.

قال: "ستكون هذه أكبر سماعة رأس أطلقناها منذ عام 2020، هناك الكثير من النفقات المتعلقة بجلب ذلك إلى السوق".

بصرف النظر عن metaverse، فقد كان ربعًا قويًا لشركة ميتا، التي سجلت إيرادات قدرها 32 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 في المائة عن العام الماضي.

روج زوكربيرج لـ Reels، التي تجذب الآن 200 مليار مشاهدة يوميًا عبر Facebook و Instagram، بفضل تركيز الشركة المتجدد على التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. كما سلط الضوء على الإطلاق الأخير للخيوط ونموذج اللغة Llama 2 للشركة.

على الرغم من أن بيانات التحليلات المبكرة قد أشارت إلى أن التفاعل مع سلاسل الرسائل قد انخفض بشكل كبير منذ إطلاقه، إلا أن زوكربيرج قال إن الشركة ترى عددًا أكبر من الأشخاص يعودون يوميًا أكثر مما كنت أتوقع وأنه يرى مسارًا للتطبيق يصل في النهاية إلى مئات الملايين من المستخدمين.

تسريح موظفي ميتا

وأكدت ميتا أيضًا أن الجزء الأكبر من عمليات التسريح، والتي أدت إلى تسريح الشركة لأكثر من 20 ألف وظيفة منذ الخريف الماضي، قد "اكتملت بشكل كبير".

أطلق زوكربيرج سابقًا على عام 2023 لقب "عام الكفاءة" لشركة ميتا حيث قام بخفض عدد الموظفين وحاول تبسيط هيكل إدارة الشركة. وأشار زوكربيرج إلى إطلاق Threads الذي قال إنه أشرف عليه فريق صغير نسبيًا، كدليل على أن التغييرات الثقافية في ميتا تعمل.

ومع ذلك، لم يقدم زوكربيرج جدولًا زمنيًا للوقت الذي اعتقد فيه أن الإنفاق العكسي للشركة قد يبدأ في الدفع. قال: "هذا رهان طويل المدى للغاية، كما تعلمون، على مستوى عميق، أتفهم الانزعاج الذي يشعر به الكثير من المستثمرين تجاهه. وانظر، أعني لا أستطيع أن أضمن لك أنني سأكون محقًا بشأن هذا الرهان - أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي يسير فيه العالم".