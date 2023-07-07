منصة ثريدز تسبب مشاكل لـ"ميتا".. و"تويتر" تتوعد

أفاد موقع "سيمافور" بأن شركة "تويتر" هددت بمقاضاة شركة "ميتا" بسبب منصتها الجديدة للتواصل الاجتماعي، "ثريدز" التي تمثل منافسا لها، وفق روسيا اليوم.

ونقل "سيمافور" مقتطفات من رسالة وجهها محامي "تويتر"، أليكس سبيرو، إلى المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربرغ، يقال فيها إن "تويتر تعتزم حماية حقوقها في الملكية الذهنية بقوة، وتطالب "ميتا" باتخاذ خطوات عاجلة للتوقف عن استخدام أسرار "تويتر" التجارية أو معلومات أخرى سرية جدا".

ويتهم سبيرو في رسالته شركة "ميتا" بتوظيف العديد من موظفي "تويتر" السابقين، الذين كانوا يتمتعون بمعرفة أسرار "تويتر" التجارية وغيرها من المعلومات السرية.

ويُذكر أن شركة "ميتا"، التي تمتلك موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، قد أطلقت يوم الأربعاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي تحت اسم "ثريدز"، حيث تشبه "تويتر" كثيرا، في حين استطاعت المنصة الجديدة استقطاب أكثر من 30 مليون مستخدم في اليوم الأول من العمل.