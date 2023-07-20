واتساب الآن في معصمك.. ميتا تطرح WhatsApp بساعات OS الذكية

في كشف مثير في مؤتمر Google I / O في مايو ، أعلنت ميتا Meta ، المعروفة سابقًا باسم Facebook ، عن تطور مثير لمستخدمي الساعات الذكية - سيتوفر WhatsApp قريبًا على Wear OS smartwatches. انتهى الانتظار أخيرًا ، بدءًا من اليوم ، يطرح WhatsApp للمستخدمين الذين يمتلكون ساعة ذكية Wear OS 3. تم تعيين دمج WhatsApp في Wear OS لإحداث ثورة في التواصل والاتصال للمستخدمين.

مع هذه الميزة الجديدة ، يمكن لمالكي الساعات الذكية بدء محادثات جديدة بسهولة والرد على الرسائل وحتى تلقي المكالمات مباشرة من معصمهم. تتجاوز وظائف التطبيق مجرد الرسائل النصية ، حيث تدعم الرسائل الصوتية والرموز التعبيرية والردود السريعة ، مما يضمن تجربة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام.

الميزة البارزة لهذا التكامل هي لمستخدمي ساعات Wear OS 3 التي تدعم تقنية LTE. سيكون لديهم الآن الراحة في الرد على الرسائل بشكل مستقل عن هواتفهم الذكية ، مما يمنحهم الحرية الجديدة للبقاء على اتصال أثناء التنقل. توقيت هذا الإعلان مفيد استراتيجيًا لكل من Meta و Google. مع اقتراب حدث Samsung Unpacked المنتظر بفارغ الصبر ، والمقرر عقده الأسبوع المقبل ، تتجه الأنظار جميعًا إلى Galaxy Watch 6 المتوقعة وربما Galaxy Watch 6 Classic. تكثر التكهنات بأن هذه الساعات ستكون الأولى التي تعمل على نظام Wear OS 4. الذي طال انتظاره. الخبراء من خلال تقديم WhatsApp إلى Wear OS قبل هذا الحدث مباشرة ، تولد Meta الزخم وتبني التوقع بين المستهلكين. قد تشجع هذه الخطوة الاستراتيجية المستخدمين على تبني ساعات Wear OS 3 الذكية أثناء انتظار وصول أجهزة Wear OS 4 إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا التعاون يجعل نظام Wear OS أكثر جاذبية لقاعدة مستخدمي WhatsApp الهائلة ، والتي تضم 2.24 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم. اقرأ أيضًا - تجري Google محادثات مع الصحفيين لمساعدتهم في كتابة القصص الإخبارية عبر أداة AI For Meta ، تمثل هذه الشراكة فرصة ثمينة لتوسيع وجودها القابل للارتداء داخل منصة ثابتة. من خلال التركيز على دمج WhatsApp في Wear OS ، يمكن لـ Meta تعزيز مكانتها في سوق الساعات الذكية التنافسي. والجدير بالذكر أن هذا يأتي بعد أن تخلت الشركة عن طموحاتها الخاصة بالساعات الذكية في العام السابق. في الختام ، يمثل دمج WhatsApp في ساعات Wear OS 3 الذكية خطوة مهمة إلى الأمام في تبسيط الاتصال والاتصال للمستخدمين. مع حدث Samsung Unpacked الوشيك ، والإثارة المحيطة بـ Wear OS 4 ، وقاعدة مستخدمي WhatsApp الهائلة ، يعد التعاون بين Meta و Google بأن يكون وضعًا مربحًا لكل من الشركات وعملائها. يمكن لعشاق الساعات الذكية الآن التطلع إلى تجربة أكثر سلاسة وغنية بالميزات على أجهزة Wear OS الخاصة بهم ، مما يعزز أنماط حياتهم المتصلة.