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الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

واتساب الآن في معصمك.. ميتا تطرح WhatsApp بساعات OS الذكية

بوابة الوفد الإلكترونية

في كشف مثير في مؤتمر Google I / O في مايو ، أعلنت ميتا Meta ، المعروفة سابقًا باسم Facebook ، عن تطور مثير لمستخدمي الساعات الذكية - سيتوفر WhatsApp قريبًا على Wear OS smartwatches. انتهى الانتظار أخيرًا ، بدءًا من اليوم ، يطرح WhatsApp للمستخدمين الذين يمتلكون ساعة ذكية Wear OS 3. تم تعيين دمج WhatsApp في Wear OS لإحداث ثورة في التواصل والاتصال للمستخدمين.

 مع هذه الميزة الجديدة ، يمكن لمالكي الساعات الذكية بدء محادثات جديدة بسهولة والرد على الرسائل وحتى تلقي المكالمات مباشرة من معصمهم. تتجاوز وظائف التطبيق مجرد الرسائل النصية ، حيث تدعم الرسائل الصوتية والرموز التعبيرية والردود السريعة ، مما يضمن تجربة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام. 

 الميزة البارزة لهذا التكامل هي لمستخدمي ساعات Wear OS 3 التي تدعم تقنية LTE. سيكون لديهم الآن الراحة في الرد على الرسائل بشكل مستقل عن هواتفهم الذكية ، مما يمنحهم الحرية الجديدة للبقاء على اتصال أثناء التنقل. توقيت هذا الإعلان مفيد استراتيجيًا لكل من Meta و Google. مع اقتراب حدث Samsung Unpacked المنتظر بفارغ الصبر ، والمقرر عقده الأسبوع المقبل ، تتجه الأنظار جميعًا إلى Galaxy Watch 6 المتوقعة وربما Galaxy Watch 6 Classic. تكثر التكهنات بأن هذه الساعات ستكون الأولى التي تعمل على نظام Wear OS 4. الذي طال انتظاره.  الخبراء من خلال تقديم WhatsApp إلى Wear OS قبل هذا الحدث مباشرة ، تولد Meta الزخم وتبني التوقع بين المستهلكين. قد تشجع هذه الخطوة الاستراتيجية المستخدمين على تبني ساعات Wear OS 3 الذكية أثناء انتظار وصول أجهزة Wear OS 4 إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذا التعاون يجعل نظام Wear OS أكثر جاذبية لقاعدة مستخدمي WhatsApp الهائلة ، والتي تضم 2.24 مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم. اقرأ أيضًا - تجري Google محادثات مع الصحفيين لمساعدتهم في كتابة القصص الإخبارية عبر أداة AI For Meta ، تمثل هذه الشراكة فرصة ثمينة لتوسيع وجودها القابل للارتداء داخل منصة ثابتة. من خلال التركيز على دمج WhatsApp في Wear OS ، يمكن لـ Meta تعزيز مكانتها في سوق الساعات الذكية التنافسي. والجدير بالذكر أن هذا يأتي بعد أن تخلت الشركة عن طموحاتها الخاصة بالساعات الذكية في العام السابق. في الختام ، يمثل دمج WhatsApp في ساعات Wear OS 3 الذكية خطوة مهمة إلى الأمام في تبسيط الاتصال والاتصال للمستخدمين. مع حدث Samsung Unpacked الوشيك ، والإثارة المحيطة بـ Wear OS 4 ، وقاعدة مستخدمي WhatsApp الهائلة ، يعد التعاون بين Meta و Google بأن يكون وضعًا مربحًا لكل من الشركات وعملائها. يمكن لعشاق الساعات الذكية الآن التطلع إلى تجربة أكثر سلاسة وغنية بالميزات على أجهزة Wear OS الخاصة بهم ، مما يعزز أنماط حياتهم المتصلة. 

الجريدة الورقية