سياسي يكشف مردود لقاء السيسي وبوتين على الجانب الأمريكي

القمة الروسية الإفريقية..

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، على هامش "القمة الروسية الإفريقية" المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية، لها أهمية كبيرة لدلالة التوقيت من حيث التحرك الروسي في إفريقيا وفي نطاقات أخرى تحررًا من القيود الأمريكية الكبيرة.

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وأضاف فهمي في تصريحه لـ"الوفد"، أن اللقاء ركز على قضايا الشرق الأوسط وأهمها الملف الليبي والسوري والسوداني والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى التوافقات الكبيرة بالنسبة للموقف المصري الروسي بالتأكيد على الاستقرار في الإقليم ووحدة وسيادة الأراضي العربية.

الاستثمارات الروسية في مصر

وتابع: بوتين نقل رسالة مهمة بأن القاهرة تؤدي دورًا كبيرًا في التعامل مع الأزمات في الإقليم، وإن دورها مركزي ورئيسي في مواجهة التحديات والمخاطر بإفريقيا، لافتًا إلى إشادة بوتين بالرئيس السيسي والتي تعكس تقديرًا كبيرًا للدولة المصرية والعلاقة الروسية المصرية، وتتويجًا للشراكة بين الجانبين وخصوصًا في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة في المشروعات في قناة السويس ومحطة الضبعة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن اللقاء يعكس أهمية كبيرة بالنسبة لبعض الملفات، أولها تأكيد الشراكة مع موسكو وإحداث نوع من التوازن في نمط العلاقة مع القوى الكبرى خصوصًا الولايات المتحدة والصين في هذا التوقيت، بالإضافة لارتباط مصر بالجانب الروسي في إطار ما يعرف بـ (2 + 2) وزيري الدفاع والخارجية والتي دشن آليتها الرئيس السيسي وبالتالي هناك تأكيد على حجم الشراكة بين البلدين.

وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره بوتين يحظى بمتابعة أمريكية، لأن الجانب الأمريكي لديه تحفظات كثيرة على التحركات المصرية والإفريقية في هذا التوقيت، لكن مصر تبني سياستها وفق المصالح العليا للأمن القومي المصري وتُحدث نوع من التوازن في نمط العلاقات بين الأطراف المختلفة، ومن ثم اللقاء اكتسب حضور لمكانة مصر وأكد على عمق العلاقات المصرية الروسية.

لقاء الرئيس السيسي وبوتين

ويذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى نظيره الروسي، أمس الأربعاء، على هامش مشاركته بأعمال القمة الروسية الإفريقية.

وتوجه الرئيس السيسي، بالتحية للرئيس الروسي على دعوته، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الجانب الروسي، وأعرب عن تقديره لدعم روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.