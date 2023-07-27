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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 

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وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية؛ للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

 السيسي يشارك في فعاليات القمة

وتعقد القمة الروسية الأفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي اليوم الخميس 27 يوليو الجاري بمدينة سانت بطرسبورج الروسية حيث عقدت القمة الأولى في أكتوبر 2019 في سوتشي تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية.

 

ويشارك فى فعاليات القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وصل الرئيس السيسي أمس إلى مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

 

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة، أخذًا في الاعتبار أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني.

 

كما شهدت الزيارة أيضًا لقاء الرئيس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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