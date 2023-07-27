مدرب جريميو البرازيلي يصدم إنتر ميامي بسبب سواريز

حدد ريناتو بورتالوبي مدرب جريميو بورتو أليجري البرازيلي الكروي موقفه من مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز خلال الفترة المقبلة.

وقال ريناتو سيبقى سواريز في صفوف جريميو حتى ديسمبر المقبل على الأقل، رغم اهتمام إنتر ميامي الأميركي بخدماته للعب إلى جانب زميله السابق في برشلونة الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد المدرب المعروف أيضًا باسم ريناتو جاوتشو سيبقى معنا حتى ديسمبر.

ويلف الغموض مستقبل سواريز "36 عامًا" منذ أسابيع، على الرغم من أن عقده مع الفريق البرازيلي يستمر حتى ديسمبر 2024.

ولم يخف إنتر ميامي الذي تعاقد أخيراً مع صديقه ميسي وزميليه السابقين أيضاً في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اهتمامه بـ"ال بيستوليرو" لتعزيز خط هجومه.

لكن جريميو يعارض رحيله، ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، لن يقبل ذلك إلا إذا دفع النادي الأميركي الشرط الجزائي البالغ 70 مليون يورو.

وحقق النادي البرازيلي مبيعات قياسية في متاجره الرسمية منذ تعاقده في يناير الماضي مع المهاجم الدولي الأوروجوياني الذي أصبح هدافا للفريق برصيد 16 هدفًا مع تسع تمريرات حاسمة في 32 مباراة.

وانتشرت شائعات في وسائل الاعلام البرازيلية في يونيو الماضي تكشف عن اقتراب سواريز من اعتزال اللعب بسبب ألم شديد في ركبته اليمنى، ما أزعج مدربه.

وقال مدرب جريميو: منذ وصوله، أحدث الفارق، كنا نتحدث عن رواية مكسيكية جديدة، لكن هذا المسلسل انتهى، بلا شك، إنه مصدر راحة للنادي ولجماهيرنا.

وعاد جريميو إلى دوري النخبة هذا الموسم وهو يحتل المركز الثاني في البطولة البرازيلية بفارق 11 نقطة عن بوتافوجو المتصدر ولكنه لعب مباراة أقل.