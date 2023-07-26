ميسي مع إنتر ميامي.. ملخص ما قدمه البرغوث فى ظهوره الثاني

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي فى المساهمة بحجز بطاقة التأهل لفريقه إنتر ميامي الأمريكي بعد اقصائه نظيره أتلانتا برباعية نظيفه.

وأحرز ليونيل ميسي هدفين بجانب استطاعته صناعة هدف أخر لزميله روبرت تايلور، ليقود إنتر ميامي للفوز بنتيجة أربعة أهداف دون رد،على أتلانتا، في بطولة كأس الدوريات الأمريكي



فيديو.. ملخص لمسات ميسي أمام أتلانتا بكأس الدوريات الأمريكي

المباراة الأولى لـ ميسي بقميص إنتر ميامي الأمريكي

و استطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جماهير إنتر ميامي الأمريكي، بعد تسجيله هدفًا رائعًا في مباراته الأولى ببطولة كأس الدوري الأمريكي.

وشارك ميسي كبديل في الدقيقة 54 من أحداث مواجهة إنتر ميامي الأمريكي ونظيره كروز أزول المكسيكي، ضمن مرحلة دور المجموعات ببطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقًا من أمريكا والمكسيك وكندا.

وشهدت الدقيقة 92 إحراز ليونيل ميسي هدف الفوز لفريقه إنتر ميامي عن طريق ضربة حرة لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف في كأس الدوري الأمريكي.