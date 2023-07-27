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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ونظيره الفيتنامي لتعزيز التعاون

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بحضور السيد "تران لو كوانج"، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له لمصر.

ووقع الاتفاقية من الجانب المصري  رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومن الجانب الفيتنامي  "فام ثان ها"، نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي.

وخلال لقائه مع وفد البنك المركزي لجمهورية فيتنام، أعرب نائب محافظ البنك المركزي المصري عن ترحيبه بالوفد الفيتنامي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية للتعاون المثمر بين البلدين والذي جسدته زيارة السيد نائب رئيس الوزراء الفيتنامي لمصر اليوم، مؤكداً استعداد البنك المركزي المصري لتقديم مختلف التيسيرات والخبرات لتلبية احتياجات البنك المركزي الفيتنامي من نقل المعرفة للكوادر المصرفية، إلى جانب تبادل الخبراء والبرامج التدريبية بين الجانبين.

وتسهم الاتفاقية الموقعة في تعزيز تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين فيما يخص تطبيق المبادئ المصرفية الرقابية الدولية، كما يتم بموجبها العمل على إقامة حوار ثنائي بين البنكين المركزيين فيما يخص الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي؛ بهدف تعزيز التطور والنمو في كل من البلدين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والمعلومات العامة المتعلقة بالتعديلات والتطورات في القوانين واللوائح المصرفية.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الفيتنامي رفيع المستوى لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، والتي عكستها الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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