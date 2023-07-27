الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة لأعلى مستوياتها.. والدولار ينهار بالأسواق العالمية

رفع المجلس الفيدرالى الأمريكى أمس الأربعاء معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، منذ 2001 وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد ثبت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير فى يونيو الماضى فى استجابة للبيانات التى أظهرت تباطؤا فى معدل التضخم، ليرفعخا خلال اجتماعه أمس قيمة 25 نقطة أساس، لتسجل 5.5%، في إطار حربه للسيطرة على التضخم المتصاعد.

أسباب رفع الفائدة

وتعود أسباب رفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ظهور عدة بيانات اقتصادية مهمة منذ اجتماع الفيدرالي في يونيو الماضي، والتي أثّرت بشكل قوي على تحركات الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية ومختلف الأسواق، وأظهرت بيانات الإحصاء في الولايات المتحدة، سلبية أداء التضخم الأمريكي خلال يونيو الماضي.

كما تراجع مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي ليسجل 3.0%، وهو أقل من توقعات تباطئه إلى 3.1%، وكانت القراءة السابقة للمؤشر عند 4.0% في مايو الماضي؛ وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 4.8% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 5،3% في مايو الماضي، وهو أقل من التوقعات عند مستوى 5.0%.

انخفاض مؤشر الدولار

وتُجدر الإشارة إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض اليوم الخميس 27 يوليو 2023، بعدما رفع مجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية ‏‏0.109% لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في حوالي أسبوعين الذي لامسه أول أمس ‏الثلاثاء.‏

كما هبط الدولار الأسترالي 0.57% إلى 0.6753 دولار بعدما أشارت بيانات ‏التضخم الأضعف من المتوقع إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يعدل عن رفع ‏أسعار الفائدة في أول أغسطس .‏

الاجتماع الخامس للمركزي المصري

تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي اجتماعها الخامس يوم 3 أغسطس 2023 ، ليقرر مصير سعر الفائدة وسط حالة من الترقب لقرار المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة إم رفعها مرة أخرى.

ويرى مراقبون أنه من المحتمل أن يميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة مرة آخرى، خاصة بعد تحجيم الاستيراد، أنه في حالة قيام البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل برفع سعر الفائدة، سيعمل ذلك على زيادة التضخم وتباطئ النمو والاستثمارات، وهو ما لا يريده في ظل تركيزة على السياسة الانتاجية للدولة.