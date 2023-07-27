5 بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة على غرار الفيدرالي الأمريكي

في خطوة لم تكن جديدة من نوعها، بل جاءت ضمن سلسلة من الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار الفائدة، حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي" البنك المركزي"، أمس الاربعاء رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

رفع أسعار الفائدة

وجاء رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهى الزيادة الـ11 منذ مارس 2022 م.

وعلى غرار الفيدرالي الامريكي، أعلنت البنوك المركزية الخليجية عن رفع معدلات الفائدة الرئيسية مثل الفيدرالي الامريكي.

الكويت

وقد أعلن بنك الكويت المركزي في بيانه أمس الاربعاء أنه قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة من أربعة بالمئة.

و أوضح البنك أن سبب القرار هو قراءة المؤشرات الاقتصادية وانفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم، وزيادة الاستقرار المالي والمحافظة على جاذبية العمل.

البحرين

كما قرر مصرف البحرين المركزى وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6.00% إلى 6.25 %.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75% إلى 6.00%، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند مستوى 6.75%. هذا بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى %7.00

الامارات

كما قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على عمليات الإيداع والإقراض ووصلت أسعار الفائدة إلى 5.40%، تزامنا مع إعلان نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي قرر رفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة خلال العام الجاري.

قطر

كما أعلن البنك المركزي القطري رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، على غرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

السعودية

كما أعلن البنك المركزي السعودي أمس الاربعاء رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وذلك على خطى الفيدرالي الامريكي.