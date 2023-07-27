رئيس الإمارات يؤدي صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الشيخ سعيد بن زايد

أدى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ظهر اليوم الخميس، صلاة الجنازة على جثمان شقيقه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

بعد أداء الصلاة، شيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ عائلة آل نهيان، جثمان الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان إلى مثواه الأخير، إذْ وري في مقبرة البطين بأبوظبي، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

الإمارات فقدت رجلًا محبًّا لوطنه:

نعا الشيخ محمد بن زايد، شقيقه الراحل، ممثل حاكم أبوظبي، عبر حسابه في "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الخميس، قائلًا: "رحم الله أخي سعيد بن زايد.. فقدت الإمارات برحيله رجلاً محباً لوطنه، متفانيًّا في خدمته.. نهل من مدرسة "زايد" الإخلاص والوفاء.. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، ويلهمنا جميل الصبر والسلوان".

سيبدأ تقبل التعازي اليوم فى قصر المشرف بمدينة أبوظبى فى الإمارات من الساعة 4:30 عصرًا وحتى الساعة 6:30 عصرًا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، والمسائية: من الساعة 4:30 عصرًا إلى الساعة 6:30 عصرًا.

حداد رسمي في الإمارات:

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فقد أعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من، اليوم الخميس، 27 يوليو، وينتهي بنهاية، يوم السبت، 29 يوليو.

من جانبه، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعزاء لدولة الإمارات، قيادة وشعبًا، في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.

قال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في وفاة أخيه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، الذي قدم عطاءً كبيرًا لخدمة وطنه، فضلًا عن دوره المثمر في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان، وأدام الأمن والاستقرار والازدهار على الشعب الإماراتي الشقيق".

كما أعرب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوفاة ممثل حاكم أبوظبى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، مؤكدًا تعازيه القلبية ومواساته الأخوية لرئيس الإمارات ولأفراد الأسرة السامية، والشعب الإماراتى الشقيق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

قدَّم الرئيس الفلسطنى تعازيه أيضًا، لنائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بوفاة الفقيد الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

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