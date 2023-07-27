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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن العام يضبط 53 قطعة سلاح و8 ونصف كيلو حشيش

مضبوطات السلاح
مضبوطات السلاح

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسيوط و دمياط حملات أمنية مكبرة إستهدفت دوائر مركزى شرطة أبو تيج، الغنايم،مراكز شرطة "دمياط و كفر البطيخ والزرقا"، وقسم شرطة "ثان دمياط".

وأسفرت مجهودات الحملة ب مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد 53 قطعة سلاح نارى عبارة عن 12 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش و 26 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 49 متهم  لعدد 29 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة و ضُبط  خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لعدد 7 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 49 حكما قضائيا متنوعا.

 ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة 

كما أسفرت الحملة بمديرية أمن دمياط عن ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين و30 قرصا مخدرا و طبنجة و فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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