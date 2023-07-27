الأمن العام يضبط 53 قطعة سلاح و8 ونصف كيلو حشيش

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسيوط و دمياط حملات أمنية مكبرة إستهدفت دوائر مركزى شرطة أبو تيج، الغنايم،مراكز شرطة "دمياط و كفر البطيخ والزرقا"، وقسم شرطة "ثان دمياط".

وأسفرت مجهودات الحملة ب مديرية أمن أسيوط من ضبط عدد 53 قطعة سلاح نارى عبارة عن 12 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش و 26 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 49 متهم لعدد 29 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة و ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين لعدد 7 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 49 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة

كما أسفرت الحملة بمديرية أمن دمياط عن ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين و30 قرصا مخدرا و طبنجة و فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.