عاجل
بوتين: شركاتنا تُطور حقول الغاز في مصر والجزائر وعدد من دول إفريقيا| فيديو بوتين يتعهد بتقديم 50 ألف طن حبوب بنقل مجانٍ لدول إفريقيا| فيديو بوتين: رفضنا تمديد اتفاق الحبوب لأنه لا يمكن التعويل عليه في خدمة دول إفريقيا
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النقض ترفض طعن متهم بالإتجار في الهيروين

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المخدرات وأيدت حكم الحبس الصادر ضده في التهم المنسوبه إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري.

قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد لمدة ست سنوات لمتهم وغرامة مائة ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ٨٥٥٢ لسنة ۲۰۲۱ قسم كفر الدوار أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز سلاحا نارياً غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص وعدد من الأعيرة النارية.

 وعليه قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاحين المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

txt

محكمة النقض ترفض 4 طعون من مرتضي منصور حول "سب وقذف" الخطيب

txt

رئيس محكمة النقض يستقبل وفد من مجلس إدارة نادى قضاة بني سويف

مواد متعلقة

أوسوريو: مواجهة المنستيري صعبة.. والزمالك يسعى للفوز باللقب العربي

الاتصالات تتعاون مع هواوى لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

ضبط 5 أطنان سكر مجهول خلال حملات رقابية بالشرقية

تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمصريين في الخارج

رئيس محكمة النقض يستقبل وفد من مجلس إدارة نادى قضاة بني سويف

محكمة النقض تنظر طعون المتهمين باستعراض القوة فى البحيرة ..غدًا
الجريدة الورقية