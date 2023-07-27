النقض ترفض طعن متهم بالإتجار في الهيروين

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في المخدرات وأيدت حكم الحبس الصادر ضده في التهم المنسوبه إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري.

قضت محكمة جنايات دمنهور بالسجن المشدد لمدة ست سنوات لمتهم وغرامة مائة ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ٨٥٥٢ لسنة ۲۰۲۱ قسم كفر الدوار أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز سلاحا نارياً غير مششخن فرد خرطوش بغير ترخيص وعدد من الأعيرة النارية.

وعليه قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاحين المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.