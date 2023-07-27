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الخميس 27 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النقض تؤيد حكم الحبس لمتهم هتك عرض فتاة قاصر بقنا

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم هتك عرض فتاة قاصر وحملت منه سفاحا وأيدت حكم الحبس لمدة 6 أشهر الصادر بحقه.

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة متهم  هتك عرض مجنى عليها وحملت منه سفاحا بقنا بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل في الاتهامات الموجه له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري.

  ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ٢٣٥ لسنة ۲۰۲۱، أنه هتك عرض المجني عليها والتي لم تتجاوز ثمانية عشرعاماً حيث تعدي عليها بأن قام بمواعدتها بالزواج وأنجب منها طفلة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أعتاد هتك عرضها برضاء منها و معاشرتها معاشرة الأزواج حال كونها لم تتم من العمر ثمانية عشر سنة بنية الزواج منها الى أن حملت منه سفاحاً و قامت بوضع حملها هذا وتبين إنه انثي وهو ما اكدته تحريات جهات البحث من قيام علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها اسفرات عن ممارسة جنسية غير شرعية انتهت بالحمل سفاحا للطفلة التي وضعتها المجني عليها.

 وعليه حكمت المحكمة حضوري بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة اشهر مع الشغل والزمنة المصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة في التهم المنسوبة إليه.

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