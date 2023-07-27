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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط المتهم بالاستعراض بموتوسيكل

حملة مرورية
حملة مرورية

تكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. متضمنًا قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية أثناء قيادته الدراجة النارية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بطريق العين السخنة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "سارية التراخيص" وقائدها وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

وفى سياق أخرقضت محكمة جنايات نجع حمادي بمعاقبة متهم  هتك عرض مجنى عليها وحملت منه سفاحا بقنا بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل في الاتهامات الموجه له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري.

  ووجهت النيابة العامة للمتهم في قضية النيابة العامة رقم ٢٣٥ لسنة ۲۰۲۱، أنه هتك عرض المجني عليها والتي لم تتجاوز ثمانية عشرعاماً حيث تعدي عليها بأن قام بمواعدتها بالزواج وأنجب منها طفلة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أعتاد هتك عرضها برضاء منها و معاشرتها معاشرة الأزواج حال كونها لم تتم من العمر ثمانية عشر سنة بنية الزواج منها الى أن حملت منه سفاحاً و قامت بوضع حملها هذا وتبين إنه انثي وهو ما اكدته تحريات جهات البحث من قيام علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها اسفرات عن ممارسة جنسية غير شرعية انتهت بالحمل سفاحا للطفلة التي وضعتها المجني عليها.

 وعليه حكمت المحكمة حضوري بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة اشهر مع الشغل والزمنة المصاريف الجنائية واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة في التهم المنسوبة إليه.

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