علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين ببني سويف

نظم مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في محافظة بني سويف لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.





أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد ٧٧٥ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٢١٢٦ وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع لعدد ١٩٢٩ حالة وتم عمل ٢٨ عمليات جراحية وتم تحصين ١١٠٩ بعدد إجمالي ٥٩٦٧ حالة لدى ٣٩٢٠ مستفيدًا من صغار المربين والفلاحين.