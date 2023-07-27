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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين ببني سويف

علاج وفحص أكثر من
علاج وفحص أكثر من ٥٩٠٠ رأس ماشية

نظم مركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية في محافظة بني سويف   لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين.

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الزراعة تحذر من إصابة الأرز بمرض خطير بسبب درجات الحرارة (فيديو)



أكد الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد ٧٧٥ حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٢١٢٦ وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع لعدد ١٩٢٩ حالة  وتم عمل ٢٨ عمليات جراحية وتم تحصين ١١٠٩ بعدد إجمالي ٥٩٦٧ حالة لدى ٣٩٢٠ مستفيدًا من صغار المربين والفلاحين. 

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