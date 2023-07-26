الزراعة تحذر من إصابة الأرز بمرض خطير بسبب درجات الحرارة (فيديو)

حذر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، المزارعين من إصابة محصول الأرز باللفحة، منوهًا أن ارتفاع درجات الحرارة يجعله عرضة للمرض.

وأوضح فهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع مساء اليوم الأربعاء عبر فضائية etc أن الأرز من المحاصيل الصيفية التي تتحمل درجات الحرارة، إلا أن الحرارة هذا العام تختلف في وجود طاقة حرارية مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة تسبب فيها المرتفع الجوي الموجود فوق البحر المتوسط مما يحبس حرارة الليل ويسبب الصهد ومن ثم لا يحدث تسريب لحرارة الأرض.

وأضاف رئيس مركز معلومات المناخ أن المرتفع الجوي ما زال متعمقًا وقويًا رغم استمراره منذ 12 يومًا، لافتًا أنه في الطبيعي ومن المفترض أن يتحلل وينتهي خلال 4 أيام، والسبب في ذلك يعود للتغيير المناخي.

ضرورة فحص المحصول في الفترة التي تسبق ظهور السنابل:

وشدد فهمي على المزارعين بضرورة فحص المحصول، لا سيما وأن الفترة التي تسبق ظهور السنابل يكون النبات مستنزف ومؤهلًا للإصابة باللفحة، ففسيولوجيا، وفي حالة إصابة بنسبة 10 % يبدأ التعامل بالإجراءات العلاجية المنصوص عليها محذرًا من انتشار المرض بسرعة كبيرة في حالة تقاعس العلاج، لا سيما وأنه مرض فطري سريع وقد يصيب محافظة كاملة.

وطالب المزارعين بالحفاظ على سلامتهم الشخصية وعدم التعرض لأشعة الشمس من 11 صباحًا وحتى 3 عصرًا، ولا تتجاوز فترة تواجده في الشمس أكثر من نصف ساعة، وتقريبًا فترات الري للمحاصيل، وإضافة المركبات التي تسهم في امتصاص المياه، وعدم رش المبيدات الجهادية في فترات الحر.

وأشاد رئيس مركز معلومات المناخ باستعداد الحكومة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وفي مقدمتها إنشاء محاور الطرق، ومحطات معالجة المياه والصرف الزراعي، الصوامع التي أنشئت واستوعبت 4 ملايين طن، ورفعت الاحتياطي الاستراتيجي 6 شهور، فضلًا عن التوسعات الأفقية في الصحراء.