وفاة سيدة و إصابة 62 آخرين وتحويل المتسببين لنيابة بتسريب الكلور بقنا

توفيت سيدة فى العقد السادس من العمر ، وأصيب 62 شخصًا آخرين ، اليوم الخميس، نتيجة حادث تسرب غاز الكلور وقع من إحدى أسطوانات الغاز الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال ببندر قنا.

حالة الوفاة الوحيدة لسيدة تدعى سعاد عبدالحافظ تبلغ من العمر ٦٣ عاماً تقيم بمنطقة العمال التابعة لمركز قنا.

من جهته انتقل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إلي موقع تسريب غاز الكلور الذي حدث بمدينة العمال بوسط مدينة قنا، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، و احمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و خالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي .

واوضح محافظ قنا، أن تسريب الغاز حدث بإحدي الاسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال، والتى كان مقرر نقلها إلي الشركة لتعبئتها ، مؤكدا أنه فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدي اسطوانات غاز الكلور ، انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلي موقع الحدث ، حيث قامت شركة المياه بالدفع بفريق الصيانة ونجح في السيطرة علي التسريب ونقل الأنبوبة إلي خارج المدينة ، كما تم الدفع بعدد ٢٥ سيارة اسعاف لنقل المصابين بالإختناق إلي مستشفي قنا العام، حيث بلغ عدد المصابين ٦٢ حالة، وحالة وفاة واحدة، بالإضافة إلي انتقال فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم ، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز .

وأمر محافط قنا بإحالة المتسببين في الحادث للنيابة العامه ، لكشف ملابسات التسريب ، موجها مسئولي شركة المياه ، بضرورة التحقق من اجراءات السلامة ، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخري .

كما توجه محافظ قنا إلي مستشفي قنا العام ، يرافقه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد الديب مدير المستشفي ، للإطمئنان علي حالة المصابين الذين تم نقلهم إلي المستشفي ، مؤكدا أنه تم تقديم الاسعافات الأولية ، ووضعهم علي أجهزة التنفس ، وجميع الحالات مستقرة ، موجها بضرورة استمرار متابعة الحالات وتقديم كافة اوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفي ، مشيرا إلي أنه تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للمتضررين الذين يمر عليهم أكثر من ٢٤ ساعة بالمستشفي .