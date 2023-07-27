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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لو قطعت أكثر من ساعة.. خطوط الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في مصر

ما زلت أزمة انقطاع التيار الكهربائي تلقي بظلالها على المواطنين، وسط ارتفاعًا ملحوظًا لدرجة الحرارة، والتي تخطت الـ41 درجة مئوية، وهو ما يستدعي تشغيل المراوح والتكيفات بغية التغلب على الطقس الحار، ولكن يواجه العديد من المواطنين انقطاعًا للتيار الكهربائي أكثر من ساعة.

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محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمركز تحكم الكهرباء والتعرف بخطط تخفيف الأحمال

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موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر

انقطاع التيار الكهربائي

ووفقًا للمواعيد المعلن عن لانقطاع التيار الكهربائي، وفقًا لتخفيف الأحمال، هو أن يتم البدء في فصل التيار الكهربائي لمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها، على أن لا تزيد على ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

انقطاع الكهرباء في مصر

طرق تقديم شكاوى من  انقطاع الكهرباء

وفي خضم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، يوجد العديد من الطرق لتقديم شكاوى من خلال تطبيق طوارئ الكهرباء، على الهواتف المحمولة، أو عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية لاستقبال البلاغات، أو عن طريق الخط الساخن رقم 121 لتقديم شكاوى أو بلاغات حول أعطال الكهرباء. كما يمكن تقديم الاستفسارات العامة من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 527935، ولتقديم البلاغات الفنية، يجب الاتصال رقم شركة الكهرباء 2835989.

انقطاع الكهرباء في مصر

محطات الكهرباء

وبدء تخفيف أعمال الكهرباء منذ بداية الأسبوع الماضي نتيجة لموجة الحارة الشديدة وزيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به أدى إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 

كما كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن هناك زيادة 14% استهلاكاً عن العام الماضى، وأشار إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 8.2% زيادة فى الأحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام  الماضى والذى يبدأ من الساعة 7:00 مساء حتى الساعة 11:00 مساء.

انقطاع الكهرباء في مصر

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