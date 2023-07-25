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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر

قطع الكهرباء في
قطع الكهرباء في مصر

موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر.. انقطاع الكهرباء في مصر ، من الكلمات الأكثر بحثًا عبر جوجل، حيثمع بداية الموجة الحارة التي ضربت البلاد، شرعت وزارة الكهرباء لتفعيل برنامج تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في مصر بالتناوب بين المناطق المتفرقة.

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مواعيد قطع الكهرباء في مصر

وفي سياق ذلك جعل مواعيد قطع الكهرباء في مصر محل اهتمام عدد كبير من المواطنين، وكثرت الأسئلة عن موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر، وقد أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن قطع الكهرباء في مصر بسبب تخفيف الأحمال من المتوقع أن ينتهي خلال أيام.

 قطع الكهرباء في مصر

وكشف في تصريحات متلفزة، أن مواعيد قطع الكهرباء في مصر، المقصود منه أن بداية قطع التيار تكون على رأس الساعة في الساعة الواحدة، أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

جدول مواعيد قطع الكهرباء 

من الساعة 1:50 إلى 2:10

من الساعة 2:50 إلى 3:10

من الساعة 3:50 إلى 4:10

من الساعة 4:50 إلى 5:10

من الساعة 5:50 إلى 6:10

من الساعة 6:50 إلى 7:10

من الساعة 7:50 إلى 8:10

من الساعة 8:50 إلى 9:10

من الساعة 9:50 إلى 10:10

من الساعة 10:50 إلى 11:10

من الساعة 11:50 إلى 12:10

من الساعة 12:50 إلى 1:10

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