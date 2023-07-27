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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة  لشهر أغسطس.. ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس 2023 للمستحقين اعتباراً من يوم 15 المقبل من كافة الأماكن المخصصة للصرف، وهو الموعد المحدد لصرف المعاش كل شهر.

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 وزارة التضامن الاجتماعي

وفي سياق الأسئلة المتكرة من قبل المواطنين، لم تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بيانا رسميًّا بشأن تبكير موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2023، وبذلك يبدأ صرف المعاشات يوم 15 أغسطس 2023.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة لـ شهر أغسطس، من ماكينات الصراف الآلي للبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.، ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

في البداية الدخول إلى لموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا 

اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم 

يجب أن يضغط المستفيد على زر استعلام.

أخيرًا  تظهر على الفور نتيجة الاستعلام للمواطن.

 الدكتورة نيفين القباج

جدير بالذكر تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية.

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