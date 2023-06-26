مساعدات فورية ومعاشات تكافل وكرامة ووحدات سكنية للأهالي بالشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 8 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، اليوم الاثنين، للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والإستماع لمشكلاتهم، وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأ المحافظ اللقاء بتهنئة الحضور بحلول عيد الأضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كلف محافظ الشرقية مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 6 أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً، تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة، والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم،

وأسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات،بالإضافة إلى سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً، ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء، تقدم 4 مواطنين بشكوى تفيد بعدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية، كما كلف مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي بتخصيص مساعدات شهرية ومواد غذائية لهؤلاء الأسر.

وكلف المحافظ أيضا مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 4 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى، وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

أكد محافظ الشرقية ضرورة وضع حلول للشكاوى، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.