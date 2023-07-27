موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية.. نتيجة الثانوية الأزهرية، تعد من الكلمات الأكثر بحثًا عبر جوجل، يأتي ذلك مع اعتزام عقد المؤتمر الصحفي اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

كما يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 على صفحات الأزهر الشريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك في إطار اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 اليوم في الموعد سالف الذكر.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

كما يتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان خلال المؤتمر عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها، ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس والاسم بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 رسميا.

أوائل الثانوية الأزهرية

جدير بالذكر أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالأمس اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.