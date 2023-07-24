مرصد الأزهر يحذر من الإهانة المعنوية والمادية للأبناء

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من الإهانة المعنوية والمادية للأبناء موضحًا أنها تشير إلى أنماط التصرفات أو السلوكيات التي تتسبب في إلحاق الأذى أو الإساءة للأبناء على الصعيدين المعنوي والمادي.

أوضح المرصد، أن الإهانة المعنوية للأبناء تتضمن الأفعال أو الأقوال التي تسبب إحساسًا بالإهانة أو التقليل من قيمتهم الشخصية والثقة بالنفس، ويمكن أن تشمل كذلك التعبير عن الازدراء، والانتقاد المستمر والقاسي، والسخرية، والتهديدات، والإهانات اللفظية، والتجاهل العاطفي، والتهميش.

الإهانة المادية

وتابع المرصد: أما الإهانة المادية، فتشمل الأفعال التي تتسبب في الإيذاء الجسدي أو المادي للأبناء، والتي يمكن أن تشمل الضرب، والجرح، والعقاب الجسدي القاسي، والإهمال الصحي أو الغذائي، وأي أعمال تجعل الأطفال يعانون من آلام جسدية أو تؤثر سلبًا على صحتهم وسلامتهم.

وبين أن كلا النوعين من الإهانة هما مصدر خطورة وإضرار كبير على تطور ونمو الطفل، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية وعاطفية واجتماعية وعقلية خطيرة.

وقال إنه كذلك تأتي قضايا العنف المنزلي وسوء المعاملة للأطفال على رأس القضايا الجديرة بالاهتمام والتدخل الفوري للحماية والدعم.