Death's Door and Dreams على قائمة PlayStation Plus لشهر أغسطس 

كشفت شركة Sony عن تشكيلة ألعاب PlayStation Plus الشهرية لشهر أغسطس. لا يوجد عنوان واضح هنا، ولكن هناك ثلاثة ألقاب رائعة على وشك السقوط، بما في ذلك مغامرة زيلدا-إيش المذهلة Death’s Door وشريحة غولف غير معروفة تسمى PGA Tour 2K23.

ومن ضمن المجموعة أيضًا منصة Dreams لصنع الألعاب طويلة الأمد لشركة Media Molecule.

Dreams هو تطبيق يركز على المجتمع ويعتمد على أدوات إنشاء المستوى التي ظهرت لأول مرة في سلسلة LittleBigPlanet. استخدم اللاعبون النظام لصنع أي شيء تقريبًا يمكنك تخيله، من تجارب الواقع الافتراضي إلى أفلام CGI كاملة. حتى أن شركة Sony سمحت لبعض المبدعين الأكثر شهرة ببيع أعمالهم.

لسوء الحظ، تعمل Sony على إنهاء Dreams، حيث أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستتوقف عن إصدار التحديثات في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فإن الإطلاق على PS Plus سيوفر للمستخدمين فرصة أخيرة، خاصة بالنظر إلى اللعبة الأخيرة في قائمة إصدارات هذا الشهر، وهي عنوان Media Molecule آخر.

Tren هي لعبة مغامرات تعتمد على القطار وتم بناؤها بالكامل في Dreams ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال العنوان. تصفها شركة Sony بأنها "مغامرة حنين تضعك في مقعد القيادة لقطار ألعاب رائع، وتحكي قصة شخصية عن النمو - وقوة اللعب التحويلية."

تتوفر جميع هذه العناوين في الأول من أغسطس، ولديك حتى اليوم الأخير من شهر يوليو لتلتقط ألعاب منتهية الصلاحية مثل Call of Duty: Black Ops Cold War و Alan Wake Remastered و Endling - Extinction is Forever.