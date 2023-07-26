مجلس شورى المفتين بموسكو يكشف عدد المسلمين في روسيا.. فيديو

قال روشان آبياسوف، النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين بروسيا، إن المجلس يتعاون تعاونا مثمرا وموفقا مع الدول العربية والإسلامية، وهناك مشروعات خيرية ومشروعات متعلقة ببناء المساجد وافتتاح المدارس الإسلامية.

وأضاف آبياسوف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "هناك مدارس إسلامية موجودة في موسكو وفي أنحاء روسيا مثل تتارستان، وهذه المدارس تتبعنا ونحن من نضع المناج بالتوافق مع الحكومة الروسية".

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين بروسيا: "لنا كإدارة دينية الحرية في وضع المناهج، ويحصل الطالب على شهادة معترف بها حكوميا، مثل شهادة البكالورويوس في أصول الدين، وعندها يكون الخريج مؤهلا كي يعمل إماما أو مدرسا أو أستاذا في الجامعات الإسلامية".

الإرهاب صنيعة غربية

وأكد، أن البعض مازال يعتقد بعدم وجود حرية في روسيا، وهذا خطأ، فبعد سقوط الحزب الشيوعي أصبحت روسيا ديموقراطية، والمؤمنون يحصلون على حقوقهم، موضحًا: "95% من المسلمين الروس سنيون، وفي روسيا يعيش أكثر من 25 ملايين مسلم وعندنا 7 أو 8 ملايين مليون مهاجر من دول الاتحاد السوفيتي السابقة، بإجمالي 33 ملايين مسلم يعيش في روسيا".

وأكد أنّ الإرهاب يأتي من الدول الغربية لأنها لا تحب الإسلام والمسلمين، مشددًا على أنها التي افتعلت الفوضى العالمية.

وأضاف: "نحن كمسلمين لم نفكر أن يكون هناك مسلمون إرهابيون، لكن الغرب قام بالفوضى على درجة عالمية، وكل مرة، كنا نقول نحن رجال الدين إننا ضد ما يحدث، لأن الإسلام ليس دين الإرهاب، فهو دين السلام".

وأشار إلى أن المجلس دائما ما يدين الإرهاب، ولا يطلق لفظة "شهيد" على الإرهابيين لأنه ليس على طريقة الإسلام، بل إنه ضدها.

وواصل: "لمدة 15 أو 20 عاما كنا نتحدث يوميا في الإعلام ونكتب المقالات لنقول إن الإسلام دين السلام ولا علاقة له بالإرهابيين، وأحمد الله على أننا نجحنا في هذا الأمر، ولا يوجد إرهاب في روسيا".