تواصل محكمة جنايات بنها الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، محمد عيد عليوة، وأمانة سر محمود سامى، محاكمة متهم بقتل زوجته بمنطقة أبو زعبل بالخانكة لشكه فى سلوكها.

محاكمة سائق "توك توك" متهم بقتل زوجته في الخانكة.. غدًا:

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23392 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2513 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أنه في يوم 21 يوليو لعام 2022، قام "نور إع"، 24 سنة، سائق توك توك، مقيم أبو زعبل مركز الخانكة، بقتل زوجته المجني عليها "هايدي ط ع"، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن صفعها على وجهها فسقطت أرضًا فجثم فوقها وخنقها بقطعة من النسيج القماش حتى انقطعت أنفاسها قاصدًا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم أحرز أداة قطعة قماش مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض على المتهم بذبح سائق توك توك بقرية شبرابابل مركز المحلة، بعد أن غافل المتهم القتيل وأحدث ما به من إصابات أودت بحياته في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان الحادث وتبين مقتل شاب يدعي "م.ا" بعد إصابته بجرح ذبحي بالرقبة على يد المتهم ويدعى "ح.ح.ا"، إذ عقد المتهم العزم وبيت النية على قتل المجني عليه وما أن ظفر به حتي قام بمغافلته وقتله، تم ضبطه في الحال واقتياده لمركز شرطة المحلة، ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.