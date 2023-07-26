أوهموه بسهرة وعلاقة غير مشروعة .. تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الثري

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 25 أغسطس لطلبات الدفاع.

أوهموا بسهرة وعلاقة غير مشروعة ..تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الثري

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين: "س. س"، و"م. و"، و"ع .ع"، و"م .ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه "حاتم.م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجت المتهمتان الأوليان له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما.

تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع

وفي وقت مسبق ،كان دفاع المتهمين قد طلب من هيئة المحكمة، استدعاء مجري التحريات في واقعة مقتل الطبيب الثري بالتجمع الخامس، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي المعني بإعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء خفير فيلا المجني عليه، والاطلاع على التسجيل الخاص بمحتوى كاميرات المراقبة، والاطلاع على دفتر الأحوال بقسم الشرطة، لمعرفة طبيعة المأمورية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان يسكن الطبيب الثري في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، وتعمل لديه خادمة تربطه بها علاقة غير شرعية، حيث طلب منها إحضار فتاة ليل من أجل إقامة علاقة غير شرعية معها.

وقررت فتاة الليل سرقة الطبيب الثري، وأعدت مخططًا شيطانيًا مع صديقتها الخادمة من أجل قتل المجني عليه، وذلك بمعاونة شخصين آخرين وهما زوج المتهمة الأولى، وزوج والدة المتهمة الثانية.

وأقدمت المتهمة الأولى على التعدي على الطبيب المجني عليه أثناء تحضيرهما من أجل إقامة علاقة غير شرعية، كما حضرت المتهمة الثانية وتعديا معا على الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وتمكنا من سرقة مبلغ مالي منه يقدر بـ 50 ألف جنيه