عاجل
8 ملايين جنيه.. الأوقاف ترفع قيمة جوائز المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو والد ثاني الثانوية الأزهرية مكفوفين: ابنى باحث جيد ومتطلع للمعرفة
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أوهموه بسهرة وعلاقة غير مشروعة .. تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الثري

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، لجلسة 25  أغسطس لطلبات الدفاع.

txt

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب التجمع

txt

"البترول" تنفى علاقتها وشركاتها بمرتكب حادث التجمع

أوهموا بسهرة وعلاقة غير مشروعة ..تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الثري 

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين: "س. س"، و"م. و"، و"ع .ع"، و"م .ع"، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه "حاتم.م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد؛ بأن نسجت المتهمتان الأوليان له مخططا محكما أعدتاه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما.

تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع 

وفي وقت مسبق ،كان  دفاع المتهمين قد طلب من هيئة المحكمة، استدعاء مجري التحريات في واقعة مقتل الطبيب الثري بالتجمع الخامس، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي المعني بإعداد تقرير الصفة التشريحية، واستدعاء خفير فيلا المجني عليه، والاطلاع على التسجيل الخاص بمحتوى كاميرات المراقبة، والاطلاع على دفتر الأحوال بقسم الشرطة، لمعرفة طبيعة المأمورية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما كان يسكن الطبيب الثري في فيلا بمنطقة التجمع الخامس، وتعمل لديه خادمة تربطه بها علاقة غير شرعية، حيث طلب منها إحضار فتاة ليل من أجل إقامة علاقة غير شرعية معها.

وقررت فتاة الليل سرقة الطبيب الثري، وأعدت مخططًا شيطانيًا مع صديقتها الخادمة من أجل قتل المجني عليه، وذلك بمعاونة شخصين آخرين وهما زوج المتهمة الأولى، وزوج والدة المتهمة الثانية.
وأقدمت المتهمة الأولى على التعدي على الطبيب المجني عليه أثناء تحضيرهما من أجل إقامة علاقة غير شرعية، كما حضرت المتهمة الثانية وتعديا معا على الضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وتمكنا من سرقة مبلغ مالي منه يقدر بـ 50 ألف جنيه

مواد متعلقة

تجديد حبس إفريقي اعتدى على أجنبية في المعادي

نشرة حوادث الوفد.. انهيار منزل في بني سويف وسقوط "مستريحة القاهرة"

زوج الفنانة بوسي أمام الجنايات بتهمة "سرقة الشيكات"

طريق "القطامية السخنة" يُنهي حياة شخصين وإصابة 31 بالفيوم ومطروح.. الأبرز في حوادث اليوم

"ألقوا عليه رذاذ الشطة".. حبس المتهمين باستدراج تاجر لسرقته في التبين

نشرة حوادث الوفد.. النيابة تستمع لأقوال مدير إسكان حدائق القبة حول العقار المنهار

نشرة حوادث الوفد.. انهيار عقار حدائق القبة يحصد أرواح 8 أشخاص

اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية
الجريدة الورقية