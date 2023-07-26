27 أغسطس.. محاكمة طبيب لاتهامه بابتزاز المريضات في روض الفرج 

اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، محاكمة طبيب متهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة معه في منطقة روض الفرج، نظير قيامه بإجراء عمليات إجهاض لهن بعد حملهن سفاحا إلى جلسة 27 أغسطس المقبل.

27 أغسطس.. محاكمة طبيب لاتهامه بإبتزاز المريضات في روض الفرج

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج عدة بلاغات من سيدات، يتهمن طبيب نساء بإجبارهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى عيادة الطبيب محل الواقعة وتم ضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه

كما نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر البودر.. قدرت قيمتها المالية بأكثر من 65 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة بالإتجار فى المواد المخدرة وخاصةً مخدر البودرة وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرتى قسمى شرطة "التجمع الخامس، الخصوص" مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.. وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 40 كيلو جرامات- كمية من مخدرالآيس "الشابو"- مبلغ مالى).. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأرشد عن معاونه "القائم على عملية التخزين" – مقيم بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبطه بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.. وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 25 كيلو جراما- ميزان حساس- مبلغ مالى).. وأرشد عن مكان تخزين المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وأمكن العثور على (مبلغ مالى- ماكينة عد النقود).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(65٫125٫000 خمسة وستون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً).

ياتى ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة..