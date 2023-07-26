أسرار تكشف حب بوتين للقرآن.. يحتفظ بمصحف يقرأ منه بعض الآيات (فيديو)

كشف روشان آبياسوف، النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين بروسيا، سر وجود مصحف على مكتب لرئيس البلاد فلاديمير بوتين، موضحًا: "نحن في مجلس شورى المفتين أعطيناه المصحف، فهو رئيس الدولة ويحترم كل الأديان".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "نحن نحترمه، لأنه رجل عظيم ووقفاته مع الدين الإسلام وضد حرق المصحف الشريف في السويد، بل إنه لا يكتفي بوجود المصحف على مكتبه ولكنه يقرأه باللغة الروسية".

وتابع: "لدينا مترجمون ونحن نمنح الرئيس بوتين المعلومات الصحيحة، كما أنه زار أقدم مسجد في روسيا، وهو موجود في مدينة دربند وبني في القرن السابع الميلادي، وكان ذلك بعد حرق المصحف، وعندما أعطاه الإمام المصحف، قال إن المسلمين –فقط- لا يحترمون المصحف الشريف، ولكن، كلنا".

وأكد روشان آبياسوف النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين بروسيا، أن بوتين مسيحي الديانة، لكنه يحترم كل الجمهور ويحترم الآخرين، وأكد على ضرورة احترام المصحف.