لقى شاب حتفه إثر سقوطه من قطار أمام نجع العقبية بقرية فاو قبلي، التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

قطار الصعيد ينهي حياة شاب بقنا:

كانت البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب إثر سقوطه من قطار أمام نجع العقبية بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

مصرع شاب إثر سقوطه من قنا:

بالانتقال والفحص تبين مصرع حسين أحمد حمدان أحمد، يبلغ من العمر 32 عامًا، مقيم بقرية الحسينات بمركز أبو تشت، إثر سقوطه من قطار أمام نجع العقبية بقرية فاو قبلي التابعة لمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين فى المقطم أمام الجنايات:

كما قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة المقطم.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على استبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفية، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه، يقوم المتهمون بالاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هربًا مستقلين السيارة المشار إليها.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.