البحث عن جثامين 3 شباب غرقوا فى مياه النيل بالعياط

يكثف رجال الإنقاذ النهرى جهودهم لانتشال جثث 3 شباب تعرضوا للغرق أثناء الاستحمام فى مياه النيل بقريتي الرقة وكفر شحاتة بالعياط.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق شابين بقرية الرقة، وأيضًا غرق شاب بقرية كفر شحاتة بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وتبين غرق 3 شباب أثناء الاستحمام بمياه النيل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة طبيب متهم بإجبار سيدات على ممارسة الرذيلة معه فى منطقة روض الفرج، نظير قيامه بإجراء عمليات إجهاض لهن بعد حملهن سفاحًا، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل للمستندات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغات عدة من سيدات يتهمن طبيب نساء بإجبارهن وإرغامهن على ممارسة الرذيلة معه مقابل إجراء عملية إجهاض لها، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى عيادة الطبيب محل الواقعة، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.