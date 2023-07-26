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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هندرسون يعلن رحيله عن ليفربول.. وجهته المقبلة مفاجأة

هندرسون
هندرسون

 أعلن الإنجليزي جوردان هندرسون قائد ليفربول، عن رحيله عن "الريدز" مساء اليوم الأربعاء بعد 12 عامًا قضاها داخل قلعه أنفيليد.

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هندرسون يوقع للإتفاق السعودي

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الاتفاق يستعد للإعلان عن صفقة هندرسون خلال ساعات

 ونشر اللاعب جوردان هندرسون لاعب ليفربول رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " قائلًا: "من الصعب وصف السنوات الـ12 الماضية بالكلمات، بل إنه من الصعب أن نقول وداعًا".

 وأتم: "سأبقى مشجعًا أحمر حتى الموت.. شكرًا لكم على كل شيء، لن تسير وحدك أبدًا ".

 وجهه هندرسون المقبلة:

 ويستعد هندرسون للرحيل إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال الساعات القادمة ليتم التوقيع على العقود، وتأتي الصفقة المنتظرة وفقًا لطلبات جيراد مدرب الاتفاق.

 من المقرر أن يخضع هندرسون إلى الفحوصات الطبية في السعودية وبعدها يعلن النادي السعودي تفاصيل الصفقة.

 وهندرسون على صدد الحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع الاتفاق السعودي.

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